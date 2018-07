Il parlamentare-velista Andrea Mura, il giorno dopo l’espulsione dal Movimento 5 stelle, intercettato dall’ANSA a Villasimius (Cagliari) si trincera dietro ad un “No comment”. Mura, primo italiano a vincere la storica regata in solitario Route du Rhum, stava facendo una passeggiata con il suo cane ed alcuni amici nel porto turistico di Villasiumius.

E’ apparso sereno, ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni. “Parlerò più avanti”, ha detto il parlamentare finito nella bufera per il caso delle numerose assenze alla Camera e per l’intervista rilasciata a La Nuova Sardegna, intervista confermata dalla direzione del quotidiano sardo dopo le successive dichiarazioni dello stesso Mura (“La stampa mi ha attribuito delle affermazioni false da me mai pronunciate”).

Ieri la decisione del M5s di espellerlo. Ora si attendono le mosse del parlamentare che potrebbe approdare al Gruppo Misto.

