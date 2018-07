Le squadre di Abbanoa sono al lavoro a Decimomannu per riparare un secondo guasto che si è verificato questa mattina sulla condotta in acciaio del diametro di 350 millimetri in uscita dal serbatoio.

La rottura ha causato la sospensione dell’erogazione nella rete idrica al servizio del centro abitato. I tecnici del Gestore sono mobilitati per eseguire l’intervento nel più breve tempo possibile e ripristinare il servizio entro questa sera. E’ la seconda rottura che avviene nel giro di due giorni: per questo motivo è allo studio anche un intervento di sostituzione integrale del tratto di condotta.

Lavori che saranno programmati con la massima attenzione perché richiederanno una sospensione maggiore dell’erogazione nel centro abitato. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

