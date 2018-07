“Il Trenino Verde è una linea storica che può contribuire al rilancio dell’economia del nostro territorio, ma a patto che questa attrazione di nicchia venga inserita in maniera coerente all’interno del sistema turistico della Sardegna”.

Lo dichiara il segretario generale della Uil Trasporti Sardegna William Zonca che questa mattina, in qualità di componente del Comitato per il Trenino Verde, ha partecipato al vertice in cui il presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru e l’assessore al Turismo Barbara Argiolas hanno annunciato lo stanziamento di nuove risorse per la gestione ordinaria (7 milioni all’anno per tre anni), la manutenzione straordinaria (10 milioni e 800) e la promozione turistica (un milione all’anno per tre anni) della linea Trenino Verde gestita dall’Arst (per l’ente regionale era presente l’amministratore unico Chicco Porcu, mentre l’assessorato regionale ai Trasporti era rappresentato dal capo di gabinetto Franco Marras).

“Riteniamo assolutamente positivi i contenuti concreti annunciati dal presidente Pigliaru – spiega Zonca – ma ora, dopo questo primo passo, auspichiamo che gli annunci vengano formalizzati al più presto, possibilmente entro Ferragosto, in un protocollo d’intesa elaborato dal tavolo tecnico tra Regione e Comitato per il Trenino Verde. Il Trenino Verde è una attrazione turistica di nicchia che potrebbe rivelarsi fondamentale per l’economia del territorio – conclude il segretario regionale della Uil Trasporti – ma deve essere valorizzato come avviene in altre realtà europee. Per questo è necessario che venga inserito e promosso con decisione all’interno del sistema complessivo dell’offerta turistica sarda”.

Commenti

comments