“Dopo L’Emilia Romagna, le Marche e la Toscana, arriva nella spiaggia del Poetto a Cagliari l’Aperidog di Portamiconte, l’aperitivo più amato dai cani con i loro amici umani”. Recita così il comunicato che annuncia l’obiettivo di portamiconte, società di Bologna fondata da Federica Ragni di Cagliari e Francesca di Donna di Brindisi, “quello di spingere le persone a condividere sempre di più il loro tempo con il proprio cane e sensibilizzare la società ad accettarli come membri della famiglia”.

“Un modo – si legge nella nota – per cercare di far diminuire i casi di abbandono. Per questo Portamiconte organizza eventi e progetti cinofili (aperidog, dog massage, passeggiate a 6 zampe, dog at work, ecc) e ha inoltre ha realizzato l’app dogtourist (app e sito web per la ricerca di strutture petfriendly dove andare in vacanza con il proprio 4 zampe)”.

“Portamiconte arriva a Cagliari e, in collaborazione con Bau Biscuits, organizza un Aperidog pieno d’amore per i nostri 4 zampe che seguirà il format ormai collaudato: un evento in cui le persone possono gustare l’aperitivo insieme ai propri cani, chiacchierare e confrontarsi, avere consigli e consulenze gratuite dall’ospite di utilità cinofila presente, far provare leccornie, croccantini, snack ai propri amici a 4 zampe. Tutto in una atmosfera piacevole con musica di sottofondo con volume che non disturba i cani. Foto ricordo per tutti”.

“In particolare, per l’evento a Cagliari, durante l’Aperidog ci saranno croccantini, snack e gadget in omaggio per tutti i cani che parteciperanno! Premio in palio per il più fortunato che vincerà il “Kit mare per cane ” della linea 101 love for pet. Sarà presente l’educatore cinofilo Milko Congia disponibile per consulenze gratuite con il suo team Mi FIDO di Te Centro Cinofilo . portamiconte sarà inoltre a disposizione per informazioni e consigli su strutture petfriendly dove poter andare in vacanza con il cane e su tanti altri eventi cinofili in programma. Grazie a Bau Biscuits, la prima pasticceria per cani in Sardegna, i partecipanti potranno acquistare diverse tipologie di biscotti: ciambelline, crostatine, dog corn, gluten free, grain free, senza zuccheri, coloranti e conservanti. Bau Biscuits è una realtà sarda, creata da Siriana Mulas e Donatella Rossi, che produce pasticceria per cani con il 100% ingredienti naturali e bilanciati, essiccati per conservarne tutte le caratteristiche organolettiche e rigorosamente senza conservanti”.

Commenti

comments