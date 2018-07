“Un incontro urgente richiesto dal sindacato Confederdia all’Assessorato dell’Agricoltura, per discutere del futuro dei lavoratori dell’Associazione regionale allevatori della Sardegna (ARAS) è andato deserto”. È la nota stampa diramata dalla Regione Sardegna in cui l’Assessorato sostiene di aver fissato un incontro ieri sera alle 19 e di averne dato comunicazione intorno alle 17.

La replica. “Due ore di preavviso per rappresentanti che vivono altre 200 chilometri dall’Assessorato? Impossibile partecipare” sostiene Confederdia. “Per di più l’avviso è stato notificato via mail e, solo successivamente e a un’ora dall’appuntamento fissato, ci è giunta una chiamata telefonica”.

“Per di più – continua la nota – la Regione nomina solo il nostro sindacato nel suo comunicato. Ci teniamo a far sapere che all’incontro erano state invitate tutte le sigle sindacali, non solo Confederdia. Ci pare – conclude la replica del sindacato – che sia un chiaro modo per screditarci”.

Una nuova convocazione, secondo la nota della Regione, è stata fissata per il prossimo 31 luglio a Cagliari.

