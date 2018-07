Un cadavere è stato ritrovato in un appartamento in via Della Pineta, a Cagliari. A perdere la vita un uomo di 57enne.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 18, ma ancora non si conoscono le cause del decesso. Sul posto gli agenti della Squadra Volanti della Polizia, i Vigili del Fuoco che hanno aperto l’appartamento, il personale del 118, la polizia municipale. Il traffico è stato deviato.

I vicini hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia perché dall’appartamento fuoriusciva un odore insopportabile. Il cadavere infatti era in avanzato stato di decomposizione. I poliziotti e i vigili del fuoco una volta effettuato l’accesso all’appartamento l’hanno trovato in uno stato di forte degrado, con numerose bottiglie di birra e alcolici. Il fatto fa supporre che l’uomo abbia avuto un malore. Sul posto anche gli agenti della Squadra Mobile.

Attualmente è stato deciso il trasporto nell’ospedale di San Michele in attesa dell’autopsia.

Commenti

comments