Questa mattina nel centro cittadino, una Smart non si è fermata all’alt di un equipaggio della polizia municipale a Cagliari, dandosi alla fuga con una serie di manovre spericolate innescando un inseguimento tra il largo Carlo Felice, via Crispi, viale Trieste, via Mameli, via Santa Margherita, coinvolgendo nell’inseguimento anche un equipaggio dei Carabinieri.

Arrivato in via Sant’Efisio ha però urtato contro un veicolo in sosta. Il conducente a questo punto si è dava alla fuga a piedi: subito è stato rincorso dagli agenti e dai militari nelle strade del quartiere Stampace, ma l’uomo inizialmente è riuscito a far perdere le sue tracce.

Identificato attraverso i documenti lasciati nell’auto, un 33enne cagliaritano, già conosciuto alle forze dell’ordine, era sottoposto a misura di sicurezza. Poco dopo i fatti, accompagnato dal suo avvocato, si è consegnato al personale della sezione motorizzata della Polizia municipale. A suo carico sono stare contestate diverse violazioni del codice della strada tra le quali guida senza patente, insieme anche al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il veicolo è stato sottoposto a fermo.

