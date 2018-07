I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari hanno attivato le ricerche per un uomo che risulta scomparso da tre giorni. Nella mattinata del 26 luglio si sono presentati alla caserma di Porto Rotondo (Arzachena, Ss) i familiari di Andrea Honorati, 79enne, originario della provincia di Macerata e attualmente domiciliato a Porto Rotondo, denunciando la scomparsa dell’uomo già dalla mattina di mercoledì 25 luglio. Dalle sommarie informazioni sembra che l’anziano sia uscito con la sua auto, una Renault Clio bianca, targata ER977FX, per recarsi presso un cantiere nautico nei pressi della stessa Porto Rotondo.

Le ricerche dei Carabinieri, coordinate dalla Prefettura di Sassari, sono iniziate immediatamente e sembra che Honorati sia stato incontrato sulla strada per Tempio Pausania, in uscita da Olbia, nei pressi dello svincolo per Telti in uno stato confusionario e alla guida della sua auto, probabilmente perché non riusciva a ritrovare la strada di casa. Considerato che è affetto da una patologia cardiaca e non ha con sé il proprio telefono cellulare, le ricerche sono tuttora in atto, sia con l’uso di tutte le pattuglie disponibili, sia grazie anche all’impiego dell’Elicottero del 10° Elinucleo dei Carabinieri di Olbia.

I familiari e le Forze di Polizia impegnate nelle ricerche chiedono aiuto a tutte le persone che possano avere notizie e qualora potessero esserci informazioni utili, vi invitiamo a contattare la Centrale Operativa del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Olbia tramite il numero di emergenza 112.

