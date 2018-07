I carabinieri sono riusciti a identificare l’automobilista che il 24 luglio scorso ha investito una 53enne mentre attraversava la strada insieme ad alcune amiche e che non si era fermata per soccorrerla. Denunciata per lesioni personali stradali e omissione di soccorso una 70enne. I militari dell’arma sono riusciti a risalire alla donna grazie ai filmati delle telecamere della zona che hanno ripreso le fasi dell’incidente, inquadrando anche la targa del veicolo.

La 70enne si è giustificata con i carabinieri dicendo di essere stata abbagliata dal sole e di non essersi accorta di aver investito la signora intenta ad attraversare la strada, anche se aveva avvertito un forte urto proveniente dalla parte anteriore destra dell’auto.

Invece, le persone che hanno assistito all’incidente, hanno raccontato di aver urlato più volte cercando di far fermare la conducente che invece ha proseguito ugualmente la marcia. La 53enne a causa delle ferite era stata trasportata all’ospedale di Lanusei e ricoverata in prognosi riservata.

