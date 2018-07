I militari della Guardia Costiera di Olbia hanno recuperato e sequestrato 50 nasse posizionate all’interno della zona “C” di riserva parziale dell’Area Marina Protetta di Tavolara – Capo Coda Cavallo, nelle acque antistanti la località di San Teodoro (Nu).

Gli attrezzi da pesca risultavano sprovvisti di etichette

identificative che permettessero di risalire al proprietario, e conseguentemente, di verificare il possesso delle necessarie autorizzazioni per svolgere attività di pesca all’interno dell’Area Marina Protetta.

L’attività congiunta svolta dalle Motovedetta CP 608 e CP 273, con il supporto del personale dell’Area Marina Protetta, ha permesso il salpamento a bordo delle nasse e il successivo trasporto presso gli Uffici della Capitaneria di Porto di Olbia per lo svolgimento di ulteriori indagini e dei necessari adempimenti di legge.

La rimozione, oltre a garantire l’osservanza delle norme in materia di attività di pesca, ha una duplice rilevanza sul piano della sicurezza della navigazione e della tutela dell’ambiente, scongiurando il deterioramento dell’ecosistema marino all’interno dell’Area Marina Protetta ed i pericoli per i naviganti dovuti a segnalamenti da pesca non regolari.

