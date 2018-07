Nel corso della notte di ieri i poliziotti della Questura di Oristano hanno effettuato diversi controlli amministrativi in numerosi esercizi pubblici della città, a Cabras e Santa Giusta e, nel corso delle verifiche sono state riscontrate alcune irregolarità per cui si provvederà al vaglio per le successive sanzioni. Oltre ai controlli amministrativi, è stata intensificata l’attività di pattugliamento del territorio con l’Ufficio della Squadra Volanti, anche al fine di prevenire furti in appartamento e altri reati predatori, con l’ausilio delle Unità Cinofile.

Al servizio ha preso parte anche la Squadra Mobile che ha effettuato attività di specifica competenza in ambito cittadino finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati predatori nonché personale della Polizia Stradale per i servizi di prevenzione e contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Nel corso della giornata sono state impiegate 14 pattuglie ed effettuati 13 posti di controllo, per un totale di 238 persone identificate, di cui 33 pregiudicate; in particolare, nei locali di intrattenimento sono state identificate 34 persone delle quali 12 sono risultate pregiudicate. Nei prossimi giorni continueranno i servizi, che interesseranno soprattutto le zone costiere.

