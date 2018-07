Una cittadina straniera in vacanza sull’isola per cicloturismo, si è schiantata a terra con la sua bici sulla SP 60, nei pressi di Tiana (Nu).

La donna, a seguito del violento impatto, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale San Francesco di Nuoro dall’elisoccorso del 118.

I militari della Stazione di Ovodda, immediatamente intervenuti hanno allertato i soccorsi e mettevano in sicurezza l’area per permettere l’atterraggio dell’elicottero. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

