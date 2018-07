Da mercoledì 1 agosto il collegamento autobus tra la piazza Matteotti, la zona industriale di Cagliari e il carcere di Uta sarà effettuato dalla ditta Autolinee Giulio Dedoni. Su richiesta dell’assessorato dei Trasporti, il pullman partirà tutti i giorni, andata e ritorno, dal capolinea cittadino per raggiungere le fermate: La Playa centro commerciale, coincidenza IP Strada Statale 195, Macchiareddu Fluorsid, Syndial, Contivecchi, ex Tessilrama, Savinil, Elsa, Akhela, Lisal, Nivea, carcere Uta.

La prima corsa, dedicata soprattutto ai lavoratori degli stabilimenti della zona industriale, partirà da piazza Matteotti alle 5:20 per arrivare a Macchiareddu Elsa alle 5:55, mentre il primo bus verso la casa circondariale sarà alle 7:15 con arrivo alle 8, dal lunedì al venerdì. Sono previste due corse dirette piazza Matteotti-carcere anche il sabato, partenza alle 7:15, arrivo alle 7:50, e partenza alle 14:45 e arrivo alle 15:20.

I giorni festivi il collegamento da Cagliari sino a Macchiareddu Elsa osserverà i seguenti orari: partenza 13:15, arrivo alle 13:50, partenza alle 21:15, arrivo alle 21:50. Il primo bus di ritorno diretto senza fermate, dal carcere verso piazza Matteotti, partirà tutti i giorni feriali alle 8 per arrivare a Cagliari alle 8: 35, mentre il primo collegamento di ritorno da Macchiareddu Elsa sarà alle 6:10 e, dopo aver effettuato tutte le fermate, arriverà davanti alla stazione ferroviaria cittadina alle 6:45. Il sabato il bus Dedoni partirà da Uta alle 15:30 e arriverà a Cagliari alle 16:05, mentre i festivi i collegamenti partiranno da Macchiareddu Elsa alle 14,10 e alle 22:15 per fermarsi in città alle 14:40 e alle 22:45.

