I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, sabato 28 luglio, intorno alle 17:00, per un incendio divampato in una cantina nel quartiere Sant’Elia a Cagliari.

Gli operatori dei Vvf hanno salvato due cani e alcune persone che si sono ferite a causa della concitazione del momento. Le persone sono state affidate al soccorso sanitario del 118, sul posto era presente anche la polizia di Stato. Sono in corso le indagini per stabilire le cause del rogo.

Per l’intervento la sala operativa 115 ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento del distaccamento cittadino del porto e un’autobotte dalla sede centrale del Comando Provinciale di Cagliari, per un totale di 7 unità.

