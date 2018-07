Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 luglio 2018, “riscontrato che non ne sussistono le condizioni, a norma dell’articolo 5, della legge 23 agosto 1988, n.400, ha deliberato di non autorizzare la prosecuzione del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di impianto solare termodinamico da 55MW denominato ‘Flumini Mannu’, e delle opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Villasor (CA) e Decimoputzu (CA)”.

Il Governo Conte non ha autorizzato la centrale solare termodinamica prevista nelle aree agricole fra Villasor e Decimoputzu il cui procedimento di V.I.A. è in corso e segue, quindi, il Governo Gentiloni, che lo scorso 22 dicembre 2017 aveva fermato l’analogo progetto di centrale solare termodinamica prevista nelle campagne di Gonnosfanadiga.

Il relativo procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) era giunto al formalizzato contrasto fra il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (favorevole con condizioni) e il Ministero per i Beni e Attività Culturali e il Turismo (contrario): il Consiglio dei Ministri ha deciso per la non realizzabilità dell’impianto industriale energetico.

Le amministrazioni comunali interessate avevano chiesto più volte che anche questo progetto venisse respinto.

Vittoria del buon senso, vittoria dell’ambiente, vittoria del diritto, soprattutto vittoria delle tante persone che da anni si battono a viso aperto contro la speculazione energetica.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

