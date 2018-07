I carabinieri hanno rintracciato e portato in caserma uno dei presunti aggressori del senegalese di 19 anni picchiato e insultato da un gruppo di giovani, tre giorni fa, mentre serviva ai tavoli in un bar a Partinico (Palermo). L’aggressione gli ha provocato ferite al labbro e alle orecchie guaribili in sette giorni. “Vattene nel tuo paese, sporco negro”, gli avevano urlato, come ha riferito la vittima ai militari. Dopo le indagini i carabinieri sono risaliti a uno dei giovani che avrebbe preso parte al pestaggio: ora lo stanno interrogando.

“Non ho reagito perché non alzo le mani – ha raccontato il senegalese – Mi potevo difendere, ma gli educatori della comunità (dove è ospite da due anni, ndr) mi hanno insegnato che non si alzano le mani”.

Salvini, allarme razzismo invenzione della sinistra – “L’allarme ‘razzismo’ è una invenzione della sinistra, gli italiani sono persone perbene ma la loro pazienza è quasi finita. Io, da ministro, lavoro da 58 giorni per riportare sicurezza e serenità nelle nostre città”. Lo afferma il ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

