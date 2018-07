Incidente stradale nella tarda serata di oggi, domenica 29 luglio, verso le 18:15, a Flumini di Quartu.

Nel sinistro, che si è verificato tra via San Martino e via dell’Autonomia, una macchina si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento.

Due i feriti gravi, che sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Sul posto polizia stradale, carabinieri e tre ambulanze del 118. Si consiglia di valutare percorsi alternativi a causa della lunga coda formatasi in via dell’Autonomia.

Notizia in aggiornamento

