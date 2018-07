Sindaco e Giunta salvi per un voto. Il Consiglio comunale di Sassari ha approvato il riequilibrio di Bilancio con 17 voti a favore, il minimo necessario per ratificare una pratica fondamentale per il prosieguo del mandato.

Il via libera, arrivato con consenso risicato, conferma le forti tensioni nella maggioranza di centrosinistra che governa a palazzo Ducale, in fibrillazione da una settimana per via del mini rimpasto di Giunta compiuto dal sindaco Nicola Sanna, che ha segnato la frattura con sei consiglieri di maggioranza. Il voto di due di loro oggi ha salvato la Giunta da una disfatta che avrebbe segnato la fine del mandato amministrativo.

“Abbiamo votato la pratica per senso di responsabilità – hanno spiegato i due consiglieri – ma questo non significa che abbiamo cambiato idea su quanto deciso dal sindaco”. Gli altri contestatori – ossia i consiglieri Marco Manca, Giancarlo Serra, Pierpaolo Bazzoni, Franco Era e Nanna Costa – non hanno preso parte alla votazione.

