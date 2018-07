Il Cagliari è di nuovo in Sardegna, dopo il ritiro in Trentino, per affrontare l’ultima fase di preparazione prima dell’esordio ufficiale il 12 agosto in Coppa Italia: i rossoblù di Maran si ritroveranno questo pomeriggio ad Asseminello. Ma già domani la squadra partirà per la Turchia per il doppio appuntamento con Fenerbahce e Trabzonspor dell’1 e del 4 agosto.

Nel frattempo è in arrivo il centrocampista croato e vicecampione del mondo Filip Bradaric. Classe 1992, il neoacquisto del Cagliari (ma si attende ancora l’ufficializzazione) sta completando le visite mediche a Villa Stuart a Roma. Sarà un agosto molto caldo tra preparazione, amichevoli di lusso, calciomercato e primi impegni che contano. Dopo la parentesi turca il Cagliari l’8 agosto è atteso dalla sfida alla Sardegna Arena con l’Atletico Madrid. Nel frattempo il club dovrà sfoltire la rosa e prendere le decisioni definitive per la stagione 2018-2019.

Tutto passa attraverso Barella: il Cagliari sta facendo capire di non volersi privare del suo gioiello cresciuto in casa. Ma, di fronte a un’offerta in linea con le aspettative del club, anche le migliori intenzioni potrebbero essere messe da parte. Da valutare ancora le posizioni di Cigarini, Sau, Colombatto e Capuano. L’1 agosto potrebbe essere la giornata decisiva per il ritorno nel gruppo di Joao Pedro, ma, dopo l’appello della Procura alla sentenza di primo grado, lo scenario non è ancora chiarissimo e andrà valutato soltanto al termine della prossima udienza.

