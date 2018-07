Dopo averla perseguitata per mesi, ha tentato di scardinare la porta ed entrare nell’abitazione dell’ex compagna, minacciandola anche davanti ai poliziotti intervenuti per calmarlo. Un 41enne è stato arrestato per stalking e tentata violazione di domicilio. Vittima una donna di 57 anni. L’episodio è avvenuto a Cagliari ieri pomeriggio quando al 113 è arrivata la richiesta d’aiuto da parte della donna.

L’ex compagno stava cercando di forzare la porta d’ingresso della sua abitazione. I poliziotti hanno inviato immediatamente sul posto due equipaggi. Il 41enne ha cercato di fuggire ma è stato bloccato e perquisito. In tasca aveva due cacciaviti e parte della serratura della porta della ex compagna. Davanti agli agenti il 41enne ha continuato a insultare e minacciare la ex e i vicini di casa responsabili di averla aiutata. Dagli accertamenti è emerso che già dalla fine di giugno, periodo in cui era finita la relazione tra i due, erano iniziati gli atti persecutori.

Il 41enne non accettava la separazione e avrebbe più volte minacciato la ex anche di incendiarle l’abitazione, l’avrebbe inoltre pedinata e si sarebbe appostato molte volte sotto la sua abitazione, impedendole di vivere serenamente. Ieri la vittima, dopo l’ennesimo episodio, ha preso coraggio e deciso di denunciare l’uomo.

