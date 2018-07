Jason Derulo conquista la Costa Smeralda. Il 19 luglio la star Usa, uno dei principali rappresentanti contemporanei della scena r’n’b internazionale, ha entusiasmato l’esclusiva platea di vip e ospiti dell’hotel Cala di Volpe, nel tradizionale evento di fine luglio organizzato da Marriott International. Senza troppe pose e senza fronzoli, l’artista si è divertito e si è perfettamente integrato nello spirito di una serata di gala davvero speciale.

Accompagnato da straordinari musicisti e un vero e proprio corpo di ballo, Jason Derulo non si è risparmiato, concedendo al pubblico oltre un’ora di concerto, ripercorrendo le tappe della sua carriera e regalando agli spettatori alcune perle del suo repertorio, da “Wiggle” a “Swalla”, sino a “Colors”, il singolo pubblicato un mese e mezzo fa, brano ufficiale dei campionati mondiali in Russia. Per il cantautore e ballerino statunitense è stata un’anteprima in vista del tour che dal 2 agosto lo terrà impegnato in giro per l’Europa. Recordman nelle vendite di singoli e album in tutto il mondo, Derulo ha trascorso qualche giorno in assoluto relax all’hotel Romazzino prima di prendersi la scena e aprire ufficialmente la tournee nel Vecchio Continente in una cornice davvero suggestiva.

Il palcoscenico del Cala di Volpe, con la spettacolare passerella che attraversa la piscina, ha impreziosito un galà di livelli eccelsi per tutti i sensi, grazie al buffet degli chef Maurizio Locatelli, primo chef del Cala di Volpe, e del pastry chef Manuel Arcadu, che ha curato dolci e dessert. A conclusione del concerto, uno straordinario spettacolo pirotecnico ha illuminato il cielo della Costa Smeralda. Il prossimo appuntamento al Cala di Volpe è fissato per il 13 agosto e sarà un altro grande evento internazionale: di scena gli One Republic.

