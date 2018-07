È Rashawn Thomas l’ultimo tassello del mosaico ideato e realizzato dal presidente Stefano Sardara, dall’amministratore delegato Renato Nicolai e dal general manager Federico Pasquini per accontentare le richieste del nuovo coach della Dinamo Banco di Sardegna Sassari, Vincenzo Esposito.

Dopo l’ingaggio a sorpresa di Jack Cooley, centro old school proveniente dall’Illinois, Sassari conferma che il nuovo corso avviato dall’arrivo del tecnico casertano sulla panchina biancoblu sarà segnato da una fisicità superiore al passato sotto le plance e nel ruolo di ala forte. Nato a Oklahoma City, 24 anni tra due settimane, Thomas è un’ala da 203 centimetri di altezza per 104 chili di peso. Viene descritto come giocatore atletico, energico e reattivo, con grandi doti nel tiro piazzato e nelle giocate fronte a canestro, tutte caratteristiche particolarmente adatte al progetto tattico di coach Esposito.

Arriva direttamente dalla sua città: lo scorso anno ha firmato con gli Oklahoma City Thunder, con cui ha disputato la Summer League per poi passare in G League con la canotta della squadra affiliata ai Thunder, Oklahoma City Blue. Lo scorso febbraio è stato chiamato a far parte della selezione Usa di G League per l’International Challenge.

Commenti

comments