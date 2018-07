La straordinaria storia di Francesca Sanna Sulis sarà protagonista del Festival Letterario “Leggendo ancora insieme”. Mercoledì 1 agosto, alle ore 21:45, presso il Museo Diocesano Arborense, verrà presentato il romanzo scritto da Ada Lai ed edito da Palabanda Edizioni, che ha riscosso grande successo non solo in Sardegna, ma anche a livello nazionale.

Per l’occasione l’autrice del romanzo dialogherà con Sabrina Sanna, nell’ambito di questa meravigliosa manifestazione (giunta ormai alla settima edizione) che proprio in quel giorno ospiterà la serata dal tema Donne di Sardegna.

Un altro importante omaggio che viene fatto all’incredibile e affascinante vita di Francesca Sanna Sulis, testimonianza di eccellenza e di talento. Una figura complessa, da scoprire e rivalutare anche alla luce del suo impegno in favore dei diritti delle donne. Una nobildonna vissuta nel Settecento in Sardegna. Nata a Muravera nel 1716, morì a Quartucciu nel 1810, e fu un’importante imprenditrice della seta, benefattrice, abile comunicatrice e stilista famosa in tutta Europa. Alla sua morte lasciò tutti i suoi beni ai poveri con un Pio Legato.

