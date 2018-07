Prosegue l’attività di contrasto degli incendi in Sardegna, che oggi ha interessato il territorio di Carbonia. Il Corpo forestale della Sardegna, responsabile della funzione di spegnimento degli incendi boschivi, ha infatti diretto le operazioni di spegnimento e inviato un mezzo aereo dalla base di Marganai per domare il rogo sulle aree agricole di Medau is perdas a Carbonia. A terra sono entrati in azione gli agenti della Stazione di Iglesias coadiuvati dal personale di Forestas, dei vigili del Fuoco di Carbonia e dai volontari locali di Protezione civile.

Sempre a Carbonia, ma in località Medau Lorefice, è partito un nuovo incendio che ha visto l’intervento dello stesso elicottero, di rientro dall’intervento di Medau is perdas. Anche in questo caso le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Iglesias

