Nella “Baia dei Tramonti”, sul lungomare San Pietro di Valledoria, si rinnova l’appuntamento con uno degli eventi più attesi dell’estate, il Rock’n beer, giunto alla sesta edizione.

Oltre 30mila spettatori sono attesi da venerdì 3 agosto a domenica 5 per la “festa della birra e della musica”, tre serate di divertimento insieme a Ichnusa, sponsor dell’evento ormai da cinque anni. Sul grande palco si esibiranno live i migliori gruppi rock – e non solo – della Sardegna, alternando brani originali e cover dei più grandi artisti italiani, dai Litfiba a Zucchero, e stranieri, da Bruce Springsteen ai Deep Purple. Saranno 15 i gruppi a esibirsi nel corso delle tre serate. Regina indiscussa la birra di Sardegna, Ichnusa. Per l’occasione è stato allestito un bancone lungo circa 50 metri, con una batteria di 30 impianti alla spina.

Il Rock’n beer vuole celebrare anche la cucina sarda: ogni sera sarà possibile assaporare un menù diverso a base di tipicità locali, in un’area coperta con oltre 1.600 posti a sedere. Ma non solo, sarà anche un’occasione unica per scoprire le eccellenze del territorio, con 30 stand espositivi e la presenza di 20 produttori locali che si distinguono nella gastronomia e nell’artigianato.

