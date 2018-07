La prontezza di riflessi dell’autista di una betoniera ha permesso di evitare un incidente ferroviario che poteva avere conseguenze tragiche.

E’ successo nel primo pomeriggio al passaggio a livello di Silì, nei pressi di Oristano, dove la linea ferroviaria corre parallela alla Statale 388 che proprio in quel punto si incrocia con la strada provinciale per Fenosu. A creare le premesse dell’incidente, nonostante il rispetto delle norme da parte di tutti, è stata una sfortunata serie di coincidenze dovute al fatto che il passaggio a livello sulla provinciale precede di pochi metri l’incrocio con la Statale, che è regolato da un semaforo. Il risultato è che la betoniera è rimasta intrappolata sui binari quando le sbarre si sono abbassate e a quel punto l’unica possibilità di evitare lo scontro con il treno in arrivo era quella di sfondare la barriera. Ed è proprio quello che ha fatto con molto sangue freddo il giovane autista del mezzo pesante scongiurando un incidente che ormai pareva inevitabile. Sul posto, per i necessari accertamenti e per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza, poi sono intervenuti la Polizia ferroviaria e i tecnici di Rfi.

Il problema, già segnalato più volte, sarebbe costituito proprio dal fatto che subito dopo l’attraversamento del passaggio a livello i mezzi provenienti dalla provinciale trovano il semaforo ma se devono proseguire per Oristano anche con il verde devono comunque fermarsi, come è successo questo pomeriggio, per dare la precedenza alle auto che escono dal centro abitato di Silì.

