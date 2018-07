Incidente mortale sulla strada provinciale 12 che collega Villanova e Putifigari, in provincia di Sassari.

Un motociclista sassarese di 29 anni è morto dopo aver perso aderenza con l’asfalto ed esser finito sotto un camion. Il mezzo pesante ha preso fuoco e il centauro è rimasto incastrato sotto le lamiere. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista ha perso contatto col terreno mentre affrontava una curva e non è più stato in grado di mantenere il controllo della moto. L’autista che si trovava alla guida del camion è stato trasportato all’ospedale civile di Alghero. È in stato di choc ma sta bene.

