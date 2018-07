Rivitalizzare la notte nella costa sud occidentale, aggregare i giovani attorno alla musica e proporre un evento che possa, poi, ripetersi nel tempo e attirare sempre più persone.

Questi i presupposti della prima edizione del Nora Summer Festival 2018 in programma sabato 4 agosto, dalla mattina alla notte, presso la Spiaggia di Nora.

Organizzato con il Patrocinio del Comune di Pula, della Pro Loco di Pula e con la collaborazione di tanti giovani volontari e delle attività commerciali del territorio che hanno dato il loro supporto, il Nora Summer Festival vuole anche dare un piccolo contributo nella valorizzazione di un territorio dalle grandi potenzialità. Pula, Chia, Santa Margherita, rappresentano delle destinazioni di grandissimo valore nel panorama turistico della Sardegna.

Si comincerà presto, dalla mattina. La spiaggia di Nora sarà animata da attività sportive promosse e organizzate da diverse associazioni sportive dilettantistiche locali che proporranno beach tennis, beach volley, sport acquatici e vela. Nessun torneo o competizione ma spazio per la pratica libera insieme ai tecnici e agli organizzatori.

Poi, alla sera, l’evento vero e proprio, nel grande palco allestito a due passi dal mare.

Dalle 18 fino alle 4 del mattino, dal tramonto alla notte, volumi alti, luci e mani al cielo per dieci ore di musica no stop con una line up di giovani dj che affiancheranno nomi storici della notte isolana.

L’apertura del live sarà di dj Serra. Poi hiphop con Nicola Pili. Si ballerà latino con lo staff della Noche de travesuras, poi ancora hiphop con Venc. Per la house e dance saliranno in consolle Nick Tixi e Andrea Laddo. Finale elettronico con TheRio, Marascia e Richard Bee.

L’ingresso sarà libero e gratuito. Presenti anche dei punti ristoro e bar.

Commenti

comments