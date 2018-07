Sarà presentata stasera, alle ore 19 nella sede di via Padova 1 a Cagliari, la prima “Snoezelen Room” in Sardegna. Il termine “Snoezelen” nato dalla contrazione di due termini olandesi, snuffelen (cercare) e doezelen (rilassare) indica un percorso multisensoriale che permette ai pazienti con disabilità di rilassarsi ed avere effetti positivi sull’umore e sul comportamento.

Il progetto della camera multisensoriale, unico in Sardegna, è gestito dalla società “Musica e Colori” e ha l’obiettivo di mettere a disposizione di tutta la comunità regionale, uno spazio “Snoezelen” per terapie di riabilitazione.

Questo intervento terapeutico è nato in Olanda negli anni Settanta ed è finalizzato al benessere della persona attraverso la stimolazione controllata dei cinque sensi, utilizzando effetti luminosi, colori, suoni, musiche e profumi.

La “Snoezelen Room” è un luogo di supporto e stimolazione – con l’assistenza di un operatore specializzato – che permette all’ospite di ritrovare uno stato di benessere riducendo gran parte dei sintomi delle principali alterazioni psicotiche e nevrotiche. La terapia da i suoi benefici in patologie come demenza, alterazioni del comportamento, disturbi dello sviluppo, disabilità funzionali e cognitive, disturbi da stress post traumatico, e tutti quei problemi che possono avere una relazione con stati di dolore o esiti di ictus. In ogni caso si tratta di un supporto importante per migliorare i comportamenti difficili associati alle fasi più avanzate di queste patologie.

L’allestimento dello spazio è stato studiato per apparire pieno di stimoli, che nella realtà si traducono in scelte per il paziente, che si sente al sicuro e lontano dalle pressioni del suo ambiente abituale, favorendo un migliore rapporto con la famiglia.

