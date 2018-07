Come da 7 anni a questa parte, in piena estate ritorna ad Alghero il Versatile. Il weekend dedicato alle principali espressioni artistiche con al centro da sempre la musica.

In particolare quella non dozzinale e commerciale, ma di qualità e più ricercata. Nessun biasimo per chi si adopera con passione a proporre quel tipo di offerta, ma come dimostrano numerosi eventi sparsi in tutto il Mondo, le proposte di qualità, ovviamente non da subito, con alla base un grande impegno e pure col supporto degli enti pubblici e privati, hanno spesso portato ingenti introiti e ritorni economici e di immagine per i luoghi che li hanno ospitati. Nel frattempo, ultimamente in versione più contenuta e low-cost, il Versatile va avanti e questo grazie all’associazione Primigenia che da anni è al centro dell’offerta culturale del territorio con numerosi concerti, formate ed eventi organizzati, tra cui proprio il Versatile. Giunto alla sua settima edizione, quale numero simbolicamente importante, rappresenta una sorta di anno zero e nuovo inizio.

Ad “aprire le danze”, per la prima volta, sarà la presentazione di un libro che sta avendo un enorme successo. Miden di Veronica Raimo uscito su Mondadori. Parla di violenza sulle donne, ma non solo. Racconta la società di oggi, da Roma a Berlino, attraverso gli occhi di una scrittrice artista nel senso vero della parola vista anche la sua conoscenza in particolare della musica per cui scrive su Rolling Stone e altre riviste. Appuntamento che si terrà a Villa Edera all’interno degli appuntamenti “Letture d’Estate” organizzate da

Nemapress e in questa occasione in collaborazione anche col la libreria Labirinto di

Alghero. A seguire il classico weekend di musica partendo da venerdi 3 agosto al Riservato Beach Club con Simone Lindiri, Sickboy, artefici dell’appuntamento estivo nel locale di Lorenzo Sagrati e Lorenzo Sanna, ospiteranno anche il guest dj direttamente da Barcellona, Matteo Spedicati fresco di pubblicazioni con etichette di caratura mondiale e recente ospite di spettacolari one-night nell’isola di Ibiza.

A seguire, sabato 4 agosto, doppio appuntamento con Bettosun, uno dei dj sardi più noti, capaci e longevi in ambito house suonerà dalle 19 alle 22 al Lido e dalle 23 fino a tardi all’Arca. Domenica 5 agosto grande chiusura ancora all’Arcafè con Simone Lindiri in uno special long set basato sulla nuova scena elettronica made in Romania. Da evidenziare che tutte le serate hanno un ingresso gratuito e sono finalizzate alla diffusione della musica di qualità sottolineando anche l’aspetto culturale del mondo dell’intrattenimento.

