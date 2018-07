Il vicepresidente della Regione Raffaele Paci ha inaugurato ieri sera a Pula il teatro intitolato a Maria Carta, finanziato dalla Regione con fondi europei, tagliando il nastro insieme alla sindaca Carla Medau.

“È una giornata importante, per Pula e per tutti i sardi che avranno a disposizione questo nuovo centro di aggregazione e cultura”, ha detto Paci.

“Finalmente dopo anni e anni abbiamo una incompiuta in meno, che è sempre una buona notizia soprattutto quando parliamo di soldi pubblici. Un’opera che è passata attraverso diverse legislature, il che dimostra quanto sia fondamentale la continuità amministrativa per raggiungere risultati. Questo teatro ospiterà spettacoli ed eventi culturali, ma potrà essere anche un importante centro per ospitare flussi di visitatori che si trovano in zona anche per lavoro. Voglio poi sottolineare la collaborazione che continua, solida, con il Teatro Lirico di Cagliari anche qui a Pula: noi come Regione lo stiamo accompagnando in un percorso di apertura regionale e internazionale. Nel nome della cultura, che è un valore importante per le comunità anche in chiave di attrazione turistica”, ha concluso Paci. Il teatro, che conta 500 posti a sedere, ha ospitato le esibizioni dei Tenores di Neoneli e dell’orchestra del Teatro Lirico di Cagliari.

