Domani, mercoledì 1 agosto 2018, gli iscritti abilitati ad accedere a Rousseau residenti in Sardegna saranno chiamati a scegliere quali saranno i candidati che formeranno la lista del MoVimento 5 Stelle per la Regione. Ne dà notizia ilblogdellestelle.it.

“La votazione – si legge in una nota rilasciata sul sito – sarà attiva su Rousseau dalle ore 10 alle 19. Per i candidati al Consiglio, gli iscritti avranno a disposizione tre preferenze; mentre per il candidato Presidente avranno una sola preferenza”.

Si voterà, oltre che per la Sardegna, anche in Abruzzo, Basilicata, Trentino e Alto Adige. “Gli iscritti – conclude la nota – potranno vedere solo i candidati della loro provincia e cliccando sul nome di ogni candidato visualizzarne il loro profilo. Sarà attiva anche la votazione per il candidato Presidente”.

Commenti

comments