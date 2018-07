Procedura d’urgenza per destinare cinque milioni di euro alla realizzazione della “Residenza Serenità” in area vasta di Alghero, all’interno dei 70 programmati per la Rete metropolitana del Nord Sardegna. Su proposta dell’assessore della Programmazione Raffaele Paci, e con l’accordo degli otto Comuni che fanno parte della Rete (Sassari, Alghero, Castelsardo, Porto Torres, Sennori, Sorso, Stintino e Valledoria), la Giunta ha stanziato l’importo stralciando l’intervento dal progetto complessivo che, all’interno della programmazione territoriale, sarà chiuso nelle prossime settimane.

L’emergenza si è venuta a creare qualche giorno fa dopo una serie di crolli e cedimenti al Centro residenziale per anziani, che è stato dichiarato inagibile a tutela della pubblica incolumità. Ciò ha comportato lo spostamento provvisorio di 26 anziani in altri locali di proprietà comunale. L’amministrazione di Alghero ha perciò espresso la necessità di realizzare immediatamente una nuova struttura, in sostituzione di quella che attualmente ospita 90 anziani, indicandola come intervento strategico all’interno dell’azione “Miglioramento della qualità della vita” – che fa parte del progetto di sviluppo presentato dalla Rete ed è stato illustrato ieri alle parti economiche e sociali.

“La realizzazione della residenza per anziani è considerata elemento centrale della strategia di miglioramento del benessere e della qualità della vita comunitaria e ricreativa dell’intero territorio – spiega l’assessore Paci – L’intervento contribuisce infatti a migliorare l’offerta territoriale di servizi in ambito socio-assistenziale, favorendo attività di inclusione sociale e sostegno delle fasce più deboli della popolazione, in particolare gli anziani e le persone non autosufficienti”.

Commenti

comments