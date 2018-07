L’Università di Sassari festeggia le prime lauree del corso magistrale internazionale in Scienze chimiche. Istituito due anni fa con l’Università di Wroclaw, in Polonia, il percorso denominato SWIMinchem ha sfornato i primi laureati. Si tratta di Rosella Crisafulli, Sharon Panzali, Riccardo Polese e Michela Sanna dell’Università di Sassari e di Marcin Szymon Małecki e Marzena Pander dell’Università di Wroclaw.

Il corso internazionale di Scienze chimiche, a mobilità strutturata attribuisce un “double degree”, un doppio titolo: la laurea nell’ateneo italiano e quella nell’ateneo polacco. Sassari ha altri due corsi “double degree”, un corso di laurea magistrale in Economia con Bordeaux, in Francia, e un corso di laurea magistrale in Scienze delle produzioni zootecniche con Èvora, in Portogoallo.

L’offerta internazionale dell’Università di Sassari si completa col nuovo corso di laurea magistrale internazionale in “Wildlife management, conservation and control”, interamente in lingua inglese.

