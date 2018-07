“Se l’Azienda sarà costretta ad operare in un ambiente ostile, il progetto Air Italy, già di per sé molto sfidante e caratterizzato da un enorme impegno finanziario, verrà abbandonato”.

Lo ha dichiarato il vicepresidente di Air Italy, Marco Rigotti, in occasione del vertice al ministero dello Sviluppo economico con sindacati e Regione Sardegna sulla vertenza che riguarda il trasferimento di 51 dipendenti da Olbia a Malpensa.

“Il piano delle attività di Maintenance, azienda oggi autonoma ma destinata a essere incorporata in Air Italy dopo l’estate, permetterà non solo di mantenere ad Olbia l’attuale organico, ma anche di crescere da subito”. Così Marco Rigotti, vicepresidente di Air Italy intervenuto al vertice del Mise sulla vertenza dei 51 trasferimenti da Olbia a Malpensa. “Si è infatti deciso di procedere all’assunzione ad Olbia di circa dieci figure specializzate per il Mocc (Maintenance Operations Control Center) Technical Support, che sarà uno dei cardini della nuova strategia”.

