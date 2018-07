“Non vogliamo pensare che il Governo sottovaluti questa vertenza”. Così il presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, alla fine del tavolo al Mise convocato sulla vertenza Air Italy per i 51 trasferimenti da Olbia a Malpensa.

Il governatore evidenzia così l’assenza dei massimi livelli politici ministeriali al vertice dove erano presenti il vicecapo di gabinetto del ministro Di Maio e un funzionario del Mit.

“Da parte nostra continueremo a lavorare per raggiungere l’obiettivo – osserva – sulla questione prima Meridiana e poi Air Italy abbiamo profuso tutti un grande impegno”.

“Come promesso dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, insistiamo perché il Governo sostenga le richieste avanzate dalla Regione e dalle parti sociali per avere i dettagli di un piano industriale che garantisca crescita occupazionale e nuovi traffici aerei per la Sardegna”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti, Carlo Careddu, al termine del vertice al Mise sulla vertenza Air Italy, dopo il trasferimento di 51 dipendenti da Olbia a Malpensa. Facendo riferimento allo slittamento del tavolo a settembre ma senza una data precisa, Careddu ha auspicato che “il lungo rinvio venga utilizzato dai ministri competenti per interloquire con l’azienda assieme alla Regione e utilizzare tutte le leve della politica nazionale per disegnare un futuro di certezze che sappia superare definitivamente tutti i sacrifici e gli sforzi finora sostenuti, in particolare dai lavoratori. Per noi viene prima la Sardegna e siamo fortemente in campo, pronti a collaborare con il Governo al di là delle diverse appartenenze politiche e partitiche”.

