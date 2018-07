Continuano senza sosta le ricerche di un uomo scomparso da sei giorni a Porto Rotondo. Nonostante l’imponente impegno di uomini e mezzi, ancora non c’è nessuna traccia di Andrea Honorati, 79 anni, originario di Cingoli, in provincia di Macerata, con casa a Porto Rotondo. L’uomo si è allontanato sei giorni fa alla guida della sua auto per andare in un cantiere nautico della zona.

Finora il rastrellamento di tutto il territorio non ha dato alcun esito. L’unica cosa certa è che l’uomo, forse senza accorgersene, si sia allontanato molto più del previsto: la sua auto è stata ritrovata in località Li Furreddi, in territorio del Comune di Telti.

Sono stati i suoi familiari a denunciare la scomparsa dell’anziano, che nel suo paese è molto conosciuto anche per via della sua attività di agente di commercio. Secondo alcune testimonianza, ultimamente Honorati aveva dato qualche segno di senilità e aveva avuto qualche vuoto di memoria.

