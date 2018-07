Via libera alla proroga dei voli con tariffa agevolata da e per la Sardegna. Il decreto del Ministero sulla cosiddetta continuità territoriale aerea riguarda le tratte tra i tre aeroporti sardi di Alghero, Cagliari e Olbia e gli hub aeroportuali di Roma e Milano.

La proroga, in attesa del nuovo bando con le regole definite anche attraverso un confronto con la Commissione Ue, prende il via il 28 ottobre prossimo e si concluderà il 31 marzo.

Le compagnie aeree interessate dalla proroga sono Alitalia per i voli Cagliari-Roma, Cagliari-Milano e Alghero-Milano), Air Italy per i voli da e per Olbia e Blue Air per i collegamenti tra Alghero e Roma.

