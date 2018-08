Incidente stradale questa mattina nell’incrocio tra via Ghibli e via Scirocco, a Cagliari. Un 85enne cagliaritano proveniente da via Ghibli non ha dato la precedenza a una moto, guidata da una 40enne cagliaritana, che transitava in via Scirocco.

I due veicoli si sono scontrati, ma ad aver la peggio è stata la centaura, che è caduta a terra restando ferita.

La donna è stata immediatamente soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al P.S. dell’ospedale Marino, con qualche escoriazione e assegnato codice verde.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso

