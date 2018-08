Sono 11 gli indagati, tra cui l’ex sindaco di Palau (Sassari) Francesco Pala e l’ex vice sindaca Maria Piera Pes, nell’inchiesta della Procura di Tempio su presunti aiuti in cambio di voti. L’avviso di conclusione delle indagini, come riporta la Nuova Sardegna, è stato notificato dagli uomini della Guardia di Finanza.

Le accuse, a vario titolo, vanno dall’induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater del Codice penale che punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità), alla concussione e dall’abuso d’ufficio al falso ideologico e truffa aggravata.

Le indagini, sfociate lo scorso anno con la misura cautelare dei domiciliari scattata per i due ex amministratori locali, erano scattate a seguito della denuncia di una dipendente del Comune gallurese, che aveva segnalato delle anomalie nella gestione della macchina amministrativa comunale. L’inchiesta fa parte di un più ampio fascicolo riguardante presunte irregolarità nella gestione degli appalti pubblici da parte del Comune i cui accertamenti sono ancora in corso.

