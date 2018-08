“In occasione della chiusura in Parlamento del ‘Decreto Dignità’, giovedì 2 agosto a Roma, in piazza Montecitorio, dalle ore 12:00, una delegazione proveniente dalla Sardegna distribuirà le foto/cartoline dei resti dei bambini dello Yemen massacrati dalle bombe fabbricate in Sardegna a Domusnovas dalla RWM, filiale della tedesca Rheinmetal”, lo scrive in una nota il portavoce del movimento ‘Sardegna Pulita’.

“Il parlamento italiano vota il ‘Decreto Dignità’, ma in Sardegna non è dignitoso lavorare per costruire bombe da vendere all’Arabia Saudita, paese in guerra – e prosegue il comunicato – non è dignitoso buttare le bombe sarde sui bambini e civili”.

“La legge 185/90 vieta la vendita a paesi in guerra – e conclude – il Parlamento europeo ha chiesto l’embargo, ma l’Italia tace”.

Commenti

comments