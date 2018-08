Incidente stradale questa mattina nel quartiere di San Benedetto, a Cagliari.

Un pick-up, guidato da un 38enne residente a Quartu, all’altezza dell’incrocio tra via San Benedetto e via Cavaro, si è spostato di corsia urtando lateralmente uno scooterone Kymco, condotto da un 45enne residente a Maracalagonis che è caduto a terra, strisciando sull’asfalto per una decina di metri.

Soccorso dal 118, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Marino con assegnato codice giallo.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi di legge.

