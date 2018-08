Si va subito allo scontro nella vertenza Air Italy. Nonostante le dichiarazioni dell’azienda che ha ipotizzato uno stop al progetto di rilancio della compagnia in presenza di azioni ostili contro il trasferimento di 51 lavoratori da Olbia a Malpensa, i sindacati hanno proclamato lo sciopero di tutto il personale di stanza ad Olbia per il 10 settembre, dalle 8 alle 12.

L’astensione dal lavoro, proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltraporti e Ugl Trasporto aereo, arriva dopo la mancata conciliazione davanti al prefetto di Sassari. Nel frattempo oggi dalle 15 si svolgerà un’ulteriore assemblea di tutto il personale di terra Air Italy.

“Questo pomeriggio, così come avvenuto anche la scorsa volta, sarà l’occasione per parlare non solo dei 51 trasferimenti ma – spoiega all?ANSA Arnaldo Boeddu della Cgil – per fare un’analisi approfondita dell’incontro di due giorni fa presso il Ministero delle Infrastrutture e delle dichiarazioni da parte dell’azienda. All’assemblea parteciperà anche il personale tecnico di Meridiana Maintenance e proprio questa mattina si svolgerà il primo incontro tra i sindacati e il neo numero uno di Maintenance che ha sostituito Ivano Pippobello.

