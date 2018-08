Accelerare le procedure per il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori dell’area di crisi complessa di Portovesme. E’ la richiesta di una delegazione sindacale che sta manifestando sotto l’assessorato regionale al Lavoro a Cagliari.

“Abbiamo indetto questo improvviso sit-in per stimolare ancora una volta, dopo le sollecitazioni già effettuate in tutto il mese di luglio, un ulteriore intervento dell’assessorato presso il ministero del Lavoro”, ha spiegato il segretario Fsm Cisl del Sulcis Iglesiente, Manolo Mureddu.

A quanto pare il ministero non ha ancora validato gli elenchi degli aventi diritto alla mobilità in deroga, cosa che, di fatto, blocca tutta la procedura. Per questo “chiediamo che possano essere espletate in tempi rapidissimi onde evitare ulteriori ritardi nell’emanazione delle determine assessoriali e del pagamento delle indennità da parte dell’Inps”.

