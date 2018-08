“La situazione rispetto all’incendio presso la discarica di Spiritu Santu sta migliorando. I mezzi aerei non sono più operativi e si sta proseguendo ad effettuare la bonifica dell’area”.

Lo scrive sul sito internet del Comune di Olbia il sindaco Settimo Nizzi. “Continua l’azione della Polizia locale e della Protezione Civile – precisa il primo cittadino – La qualità dell’aria sta via via migliorando e non è più necessario tenere le finestre chiuse. Continueremo ad aggiornare i nostri concittadini”.

Il rogo aveva fatto scattare l’allarme per il rischio di fumi potenzialmente nocivi: a brucare, infatti, sono state le ecoballe formate da tutto ciò che non può essere differenziato, accatastate nell’area di stoccaggio della discarica gestita dal Cipnes, il Consorzio industriale.

“Il problema principale quando vanno a fuoco le ecoballe – aveva spiegato ieri Nizzi – è legato alla produzione di diossina che viene liberata nell’aria”. Da qui le prescrizioni, a scopo precauzionale, del Comune e dell’Arpas. Ora le rassicurazioni del sindaco, anche se la qualità dell’aria continuerà ad essere monitorata.

