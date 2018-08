I sindaci del Guilcier e dell’Alto oristanese pronti alle barricate contro quello che ritengono un ridimensionamento di fatto dei servizi sanitari offerti dall’ospedale Delogu di Ghilarza, per effetto della carenza di personale.

Una protesta che potrebbe sfociare anche nell’occupazione della struttura sanitaria, come è stato ipotizzato durante l’ultima conferenza del Distretto socio sanitario di Bosa-Ghilarza e dalla quale sono emerse due proposte operative per scongiurare “lo smantellamento” sia del Delogu che dell’ospedale di Bosa.

E’ stato infatti dato mandato al sindaco di Paulilatino e consigliere regionale del Psd’Az-La Base, Domenico Gallus, di incontrare l’assessore alla Sanità Luigi Arru per fare chiarezza sulle reali intenzioni della Regione in merito al futuro dell’ospedale Delogu.

Contestualmente, però, verrà chiesto un parere legale per verificare la possibilità di presentare un esposto in Procura per omissione di atti d’ufficio sui “ritardi” nell’attuazione del progetto di riforma su Ghilarza. Prossima riunione dell’assemblea lunedì 6 agosto, alle 18, all’Auditorium comunale del paese.

Commenti

comments