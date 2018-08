Un ordine del giorno di censura “politica” proposto dal Partito dei sardi contro l’assessore alla Sanità, Luigi Arru, sull’attuazione della rete ospedaliera e sulla gestione dei pazienti diabetici. Al di là di come andrà a finire con la mozione di sfiducia presentata dal centrodestra, la maggioranza di centrosinistra deve fare i conti con il nuovo strappo promosso da uno dei partiti che ne fanno parte, il Pds.

“Abbiamo pensato di convertire la mozione in ordine del giorno per censurare l’atteggiamento della Giunta sui temi della riorganizzazione della rete e sul diabete”, ha spiegato in Aula il capogruppo Gianfranco Congiu. Durissimo l’intervento del collega di partito, Roberto Desini: “Siamo convinti dell’odg di censura e mi auguro – ha detto rivolgendosi ad Arru – che per lei, assessore, non vi sia un’altra esperienza politica”.

