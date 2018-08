Dopo lo spettacolo dell’eclissi di Luna del secolo e un Marte più brillante che mai, che hanno reso memorabile il cielo di luglio, agosto non è da meno e si prepara a sfavillare, illuminato dalle stelle cadenti. Come ogni anno, l’Unione Astrofili Italiani (Uai) promuove in tutta Italia l’iniziativa ‘Notti delle stelle – Calici di stelle 2018″, che in molte località abbina l’osservazione delle stelle cadenti di agosto con la manifestazione enogastronomica ideata dal movimento Turismo del vino e promossa in collaborazione con l’ Associazione nazionale Città del vino.

Complice la Luna nuova, che arriverà puntualissima l’11 agosto, le Perseidi saranno particolarmente spettacolari e raggiungeranno la fase di massima attività nella notte fra il 12 e il 13 agosto, con una frequenza davvero notevole, compresa fra 100 e 120 meteore l’ora. Tutto dipende però da dove si osservano perché il punto da cui sembrano provenire le meteore (radiante) non è allo zenit e le luci delle città cancellano gran parte dello spettacolo, lasciando vedere solo le più luminose.

In condizioni perfette, con un cielo buio, si dovrebbero poter contare alcune decine di meteore ogni ora. Per tutto agosto, comunque, il cielo è attraversato da altri sciami di stelle cadenti: le prime a sfrecciare sono le Delta Aquaridi, che il 9 agostoraggiungeranno il picco, seguite a breve dalle Aquilidi, il cui massimo è atteso fra il 10 e l’11 agosto.

Entrambi gli sciami sono generati da corpuscoli minuti e poco luminosi, ma vale comunque la pena dare un’occhiata al cielo per cercarle. Lo spettacolo continua anche dopo ferragosto e negli ultimi dieci giorni del mese si attendono le brillanti Kappa Cignidi, il cui picco è previsto fra il 19 e il 20 agosto. Illuminano il cielo di agosto anche Venere, Giove, Saturno e Marte, in compagnia dei passaggi della Stazione Spaziale Internazionale e della stazione spaziale cinese Tiangong2, entrambe visibili dall’Italia.