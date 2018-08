Alla primarie per scegliere i 330 candidati M5S per le elezioni regionali sarde di febbraio 2019 hanno votato 1.944 iscritti per un totale di 5014 preferenze espresse. Alla tornata che sarà celebrata tra sei mesi potranno accedere in 59: 20 nel collegio di Cagliari, 12 in quello di Sassari, 6 rispettivamente a Nuoro, Oristano e Gallura, 4 nel Sulcis, 3 nel Medio-Campidano e 2 nell’Ogliastra. Nelle liste dovrà essere rispettata rigorosamente la regola dell’alternanza di genere.

Tra i più votati, tanti attivisti che avevano già partecipato alle elezioni politiche. A Sassari si impone Desiree Manca, già portavoce in consiglio comunale a Sassari, con 124 voti, seguita con 110 da Roberto Cappuccinelli, già candidato alle politiche. A Cagliari il più votato è Michele Ciusa (98 voti), anche lui già in corsa alle elezioni del 4 marzo, seguito da Antonietta Congiu (91), 46enne libera professionista cagliaritana.

A Nuoro ha al primo posto, con ben 105 voti, Graziano Artedino, già presidente della Nuorese Calcio. A Oristano si impone Andrea Atzori con 54 voti, a Olbia Roberto Li Gioi (82 voti), in Ogliastra Anastasia Agus con 18 voti, nel Medio Campidano Sara Casula con 30, nel Sulcis Paolo Zandara con 48.

