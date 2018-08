I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, sabato 4 agosto, intorno alle 16:30, sulla Ss 119 per un incidente stradale.

La sala operativa 115 ha inviato sul posto le squadre di pronto intervento del distaccamento di Mandas del Comando Provinciale Vvf di Cagliari, per un totale di 5 unità.

Uno dei primi interventi del distaccamento aperto da pochi giorni, che ha permesso di arrivare in maniera tempestiva sulla scena estraendo due persone, padre e figlio, rimasti incastrati tra le lamiere. Per cause ancora da accertare la vettura è uscita dalla sede stradale finendo sul ciglio della strada rovesciata sul lato guida.

I due feriti sono stati affidate alle cure degli operatori del 118. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

